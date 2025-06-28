Росія атакувала Дніпро бомбою-ракетою "Гром-1" — що про неї відомо

Уранці 28 червня у передмісті Дніпра пролунав вибух. У мережі припустили, що росіяни могли вперше атакувати місто керованою авіаційною бомбою. Проте згодом виявилося, що сили ППО збили новітню бомбу-ракету "Гром-1".

РФ атакувала Дніпро новітньою бомбою-ракетою "Гром-1"

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, вибух, який чули в передмісті Дніпра, — це робота ППО. Він розповів, що військові збили новітню бомбу-ракету "Гром-1".

Про вибух у місті спершу повідомили моніторингові телеграм-канали. За їхньою інформацією, до Дніпра майже долетіла керована авіабомба або керована авіаційна ракета. У місті тим часом працювали сили ППО.

Близько 11:30 Повітряні сили попередили про рух КАБа повз Запоріжжя курсом на Дніпровщину. Згодом у передмісті Дніпра почули вибух.

Пізніше військові пояснили, що у повітряному просторі тимчасово окупованої частини Запорізької області зафіксували повітряну ціль, випущену з російського літака тактичної авіації.

Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння. Поширити

Водночас джерела Суспільного у Повітряних силах розповіли, що на місто могли скерувати експериментальний КАБ, так само наголосивши, що спершу потрібно дослідити уламки цілі.

Стандартна дальність КАБа була близько 70 км. Реактивні двигуни вже давно ставлять на них. Вони постійно експериментують, намагаються збільшити цю дальність. Десь до 100 км дальність вони намагаються зробити. Але, знову ж таки, це не масова, це експеримент, — зазначив співрозмовник медіа.

Окрім того, співрозмовник наполягає: попри ймовірний пуск керованої авіабомби, великої небезпеки для Дніпра нині немає.

Навіть КАБами по Харкову зараз, як там умовно рік тому, не б'ють. Вони максимум КАБи використовують на лінії бойового зіткнення, — додало джерело у Повітряних силах. Поширити

Пізніше очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що росіяни відкрили новий етап терору українських міст.

Новітнє озброєння гібридного типу — між крилатою ракетою та плануючою авіабомбою. Це гібрид керованої авіабомби та ракети, розроблений на базі ракети Х-38. На тлі сьогоднішньої події будь-які заяви Росії про бажання миру виглядають особливо цинічними.

“Гром-1”

Ще у березні 2023 року у мережі з’явились фото, які свідчили, що рашисти вперше за весь час повномасштабного вторгнення застосували авіаційний боєприпас "Гром-1", який позиціюється як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі Х-38 та з максимальною дальністю до 120 км.

За даними Defense Express, ця ракета створювалась як небезпечна заміна для старих радянських Х-25 та Х-29. Ракета Х-38 була прийнята на озброєння "ВКС РФ" у 2012 році, а перша презентація "ракетобомб" під назвою "Гром" відбулась за 3 роки потому.

При цьому презентувалось одразу два варіанти — власне "Гром-1" із бойовою частиною масою 315 кг та реактивним двигуном, та "Гром-2" без реактивного двигуна із додатковою БЧ масою 165 кг.