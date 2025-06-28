Россия атаковала Днепр бомбой-ракетой "Гром-1" — что о ней известно

Утром 28 июня в пригороде Днепра раздался взрыв. В сети предположили, что россияне могли впервые атаковать город управляемой авиационной бомбой. Однако впоследствии оказалось, что силы ПВО сбили новую бомбу-ракету "Гром-1".

РФ атаковала Днепр новейшей бомбой-ракетой "Гром-1"

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, взрыв, который слышали в пригороде Днепра, это работа ПВО. Он рассказал, что военные сбили новую бомбу-ракету "Гром-1".

О взрыве в городе сначала сообщили мониторинговые телеграммы-каналы. По их информации, до Днепра почти долетела управляемая авиабомба или управляемая авиационная ракета. В городе в это время работали силы ПВО.

Около 11:30 Воздушные силы предупредили о движении КАБа мимо Запорожья курсом на Днепровщину. Впоследствии в пригороде Днепра услышали взрыв.

Позже военные объяснили, что в воздушном пространстве временно оккупированной части Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из российского самолета тактической авиации.

Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепра. Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения. Поделиться

В то же время, источники Общественного в Воздушных силах рассказали, что на город могли направить экспериментальный КАБ, так же подчеркнув, что сначала нужно исследовать обломки цели.

Стандартная дальность Каба была около 70 км. Реактивные двигатели уже давно ставят на них. Они постоянно экспериментируют, стараются увеличить эту дальность. Где-то до 100 км дальность они пробуют сделать. Но опять же это не массовая, это эксперимент, — отметил собеседник медиа.

Кроме того, собеседник настаивает: несмотря на вероятный пуск управляемой авиабомбы, большой опасности для Днепра сейчас нет.

Даже КАБы по Харькову сейчас, как там условно год назад, не бьют. Они максимум КАБ используют на линии боевого столкновения, — добавил источник в Воздушных силах. Поделиться

Позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что россияне открыли новый этап террора украинских городов.

Новейшее вооружение гибридного типа — между крылатой ракетой и планирующей авиабомбой. Это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты, разработанный на базе ракеты Х-38. На фоне сегодняшнего события любые заявления России о желании мира выглядят особенно циничными.

"Гром-1"

Еще в марте 2023 года в сети появились фото, которые свидетельствовали, что рашисты впервые за все время полномасштабного вторжения применили авиационный боеприпас "Гром-1", который позиционируется как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38 и максимальной дальностью до 12.

По данным Defense Express, эта ракета создавалась как опасная замена для старых советских Х-25 и Х-29. Ракета Х-38 была принята на вооружение "ВКС РФ" в 2012 году, а первая презентация "ракетобомб" под названием "Гром" состоялась 3 года спустя.

При этом презентовали сразу два варианта — собственно "Гром-1" с боевой частью массой 315 кг и реактивным двигателем, и "Гром-2" без реактивного двигателя с дополнительной БЧ массой 165 кг.