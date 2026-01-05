Росія атакувала дронами Київ і область — є загиблі та поранені

Російські дрони у ніч проти 5 січня масовано атакували Київ та область, є жертви.

Росія атакувала Київ та Київщину: двоє загиблих

Наразі відомо про одного загиблого та 4 постраждалих внаслідок ворожої атаки у Києві.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

З 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі столиці, куди сталося влучання, 16 людей перевезли в комунальні лікарні міста. Віталій Кличко Мер Києва

За даними поліції Києва, станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні у приватній клініці в Оболонському районі.

Серед постраждалих: 42-річна жінка (допомогу їй надали на місці), а також двоє жінок 1977 та 1997 років народження (їх госпіталізвували).

Київ після атаки РФ

У Київській області внаслідок масованої російської атаки пошкоджень зазнали багатоповерхівка та 13 приватних будинків, ще один зруйнований, загинув чоловік.

Сьогодні російські війська вкотре завдали ударів по Київській області. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено 13 приватних будинків, автомобілі та багатоповерхівку.

Так, у Фастівському районі знищений приватний будинок і транспортний засіб. Загинув місцевий житель. Також пошкоджені 12 приватних будинків, шість гаражних приміщень та три автомобілі.

У Вишгородському районі зазнав пошкоджень п’ятиповерховий житловий будинок, його мешканців евакуювали.

В Обухівському районі пошкоджень зазнав приватний будинок.

Як зазначається, на місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники.