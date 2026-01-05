Росія атакувала дронами Київ і область — є загиблі та поранені

Російські дрони у ніч проти 5 січня масовано атакували Київ та область, є жертви.
Головні тези:
- Російські дрони масовано атакували Київ та область, що призвело до загибелі однієї людини та поранення інших.
- У результаті атаки були пошкоджені житлові будівлі, автомобілі та інфраструктура в Київській області.
- Внаслідок ворожої дії загинула одна людина у Києві, а також зазнали поранень інші мешканці.
Росія атакувала Київ та Київщину: двоє загиблих
Наразі відомо про одного загиблого та 4 постраждалих внаслідок ворожої атаки у Києві.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
За даними поліції Києва, станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні у приватній клініці в Оболонському районі.
У Київській області внаслідок масованої російської атаки пошкоджень зазнали багатоповерхівка та 13 приватних будинків, ще один зруйнований, загинув чоловік.
Так, у Фастівському районі знищений приватний будинок і транспортний засіб. Загинув місцевий житель. Також пошкоджені 12 приватних будинків, шість гаражних приміщень та три автомобілі.
У Вишгородському районі зазнав пошкоджень п’ятиповерховий житловий будинок, його мешканців евакуювали.
В Обухівському районі пошкоджень зазнав приватний будинок.
Як зазначається, на місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники.
