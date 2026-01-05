Россия атаковала дронами Киев и область — есть погибшие и раненые

Российские дроны в ночь на 5 января массированно атаковали Киев и область, есть жертвы.
Главные тезисы
- В ночь на 5 января Российские дроны атаковали Киев и область, оставив за собой погибшего и раненых.
- Киевская область пострадала от разрушений, которые произошли в результате враждебной атаки.
- Киевский мэр сообщил о погибшем и пострадавших жителях, госпитализированных после атаки дронов.
Россия атаковала Киев и Киевщину: двое погибших
Пока известно об одном погибшем и 4 пострадавших в результате вражеской атаки в Киеве.
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
По данным полиции Киева, по состоянию на 07.15 известно о гибели мужчины 1995 года рождения, который находился на стационарном лечении в частной клинике в Оболонском районе.
В Киевской области в результате массированной российской атаки повреждения получили многоэтажку и 13 частных домов, еще один разрушенный, погиб мужчина.
Так, в Фастовском районе уничтожено частное здание и транспортное средство. Погиб местный житель. Также повреждены 12 частных домов, шесть гаражных помещений и три автомобиля.
В Вышгородском районе получил повреждения пятиэтажный жилой дом, его жителей эвакуировали.
В Обуховском районе повреждения получил частный дом.
Как отмечается, на местах происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-