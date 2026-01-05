Россия атаковала дронами Киев и область — есть погибшие и раненые
Россия атаковала дронами Киев и область — есть погибшие и раненые

Киевская ОВА
Киевщина
Российские дроны в ночь на 5 января массированно атаковали Киев и область, есть жертвы.

Главные тезисы

  • В ночь на 5 января Российские дроны атаковали Киев и область, оставив за собой погибшего и раненых.
  • Киевская область пострадала от разрушений, которые произошли в результате враждебной атаки.
  • Киевский мэр сообщил о погибшем и пострадавших жителях, госпитализированных после атаки дронов.

Россия атаковала Киев и Киевщину: двое погибших

Пока известно об одном погибшем и 4 пострадавших в результате вражеской атаки в Киеве.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе столицы, куда произошло попадание, 16 человек перевезли в коммунальные больницы города.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

По данным полиции Киева, по состоянию на 07.15 известно о гибели мужчины 1995 года рождения, который находился на стационарном лечении в частной клинике в Оболонском районе.

Среди пострадавших: 42-летняя женщина (помощь ей оказали на месте), а также две женщины 1977 и 1997 годов рождения (их госпитализировали).

Киев после атаки РФ

В Киевской области в результате массированной российской атаки повреждения получили многоэтажку и 13 частных домов, еще один разрушенный, погиб мужчина.

Сегодня российские войска в очередной раз нанесли удары по Киевской области. Разрушен жилой дом, повреждены 13 частных домов, автомобили и многоэтажка.

Так, в Фастовском районе уничтожено частное здание и транспортное средство. Погиб местный житель. Также повреждены 12 частных домов, шесть гаражных помещений и три автомобиля.

В Вышгородском районе получил повреждения пятиэтажный жилой дом, его жителей эвакуировали.

В Обуховском районе повреждения получил частный дом.

Как отмечается, на местах происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели.

