Росія атакувала Костянтинівку з РСЗВ "Смерч" — є загиблі та поранені

Російські війська вдень 20 серпня завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці Донецької області. Загинули три людини, ще четверо - поранені.
Головні тези:
- Російські війська атакували Костянтинівку ракетами, що призвело до загибелі трьох людей та поранення чотирьох інших.
- У результаті ударів було пошкоджено багато об'єктів, включаючи торгові павільйони, приватні будинки та авто.
- Глава Донецької ОВА закликає мешканців залишити небезпечну зону та рятувати своє життя, уникати перебування на Донеччині у зв'язку з активізацією російських військ.
Росія вбила трьох жителів Костянтинівки
Про це повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Також пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач.
Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!
