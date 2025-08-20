Росія атакувала Костянтинівку з РСЗВ "Смерч" — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Костянтинівку з РСЗВ "Смерч" — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка

Російські війська вдень 20 серпня завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці Донецької області. Загинули три людини, ще четверо - поранені.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Костянтинівку ракетами, що призвело до загибелі трьох людей та поранення чотирьох інших.
  • У результаті ударів було пошкоджено багато об'єктів, включаючи торгові павільйони, приватні будинки та авто.
  • Глава Донецької ОВА закликає мешканців залишити небезпечну зону та рятувати своє життя, уникати перебування на Донеччині у зв'язку з активізацією російських військ.

Росія вбила трьох жителів Костянтинівки

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 3 людини загинули та 4 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці. Росіяни запустили по місту 8 ракет зі "Смерчів" - свідомо цілили по ринку.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Також пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач.

Костянтинівка після ракетного удару РФ

Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обстріляла Костянтинівку з артилерії — двоє людей загинули
Костянтинівка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ атакували Костянтинівку КАБами та артилерією — двоє загиблих і багато постраждалих
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Окупанти РФ атакували Костянтинівку КАБами та артилерією — двоє загиблих і багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдарила авіабомбою по Костянтинівці — є жертви
Костянтинівка знову потрапила під удар РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?