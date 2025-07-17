Росія обстріляла Костянтинівку з артилерії — двоє людей загинули

Про це повідомляє начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Сьогодні вранці місто Костянтинівка зазнало масованого обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупаційних військ. Внаслідок атаки зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста.

Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, які отримали смертельні поранення у власних домівках.

Ще одна цивільна особа дістала поранення та була терміново госпіталізована до міської лікарні.

Окрім людських втрат, за інформацією Горбунова, значних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: зруйновано або пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків.

Місцева влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією та звертатися за допомогою на гарячу лінію, щоб зберегти життя собі та своїм рідним.