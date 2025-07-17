Россия обстреляла Константиновку из артиллерии — два человека погибли

Утром 17 июля российские оккупанты нанесли массированный удар с артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще один - травмирован.

Россия убила двух человек в Константиновке

Об этом сообщает начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Сегодня утром город Константиновка подвергся массированному обстрелу из ствольной артиллерии со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки зафиксировано шесть попаданий по жилищной инфраструктуре города. Поделиться

В результате атаки погибли двое мирных жителей, получивших смертельные ранения в собственных домах.

Еще одно гражданское лицо получило ранения и было срочно госпитализировано в городскую больницу.

Кроме человеческих потерь, по информации Горбунова, значительные повреждения понесла гражданская инфраструктура: разрушены или повреждены фасады более 30 частных домов.