Россия обстреляла Константиновку из артиллерии — два человека погибли

Утром 17 июля российские оккупанты нанесли массированный удар с артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще один - травмирован.
Главные тезисы
- Утром 17 июля город Константиновка был обстрелян артиллерийскими снарядами российских вооруженных сил, что привело к гибели двух мирных жителей.
- Результатами обстрела стали два погибших и один раненый гражданин, а также серьезные разрушения жилищной инфраструктуры города, повреждены более 30 домов.
Россия убила двух человек в Константиновке
Об этом сообщает начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
В результате атаки погибли двое мирных жителей, получивших смертельные ранения в собственных домах.
Еще одно гражданское лицо получило ранения и было срочно госпитализировано в городскую больницу.
Кроме человеческих потерь, по информации Горбунова, значительные повреждения понесла гражданская инфраструктура: разрушены или повреждены фасады более 30 частных домов.
Местные власти призывают жителей не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью на горячую линию, чтобы сохранить жизнь себе и своим родным.
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