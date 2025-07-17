Россия обстреляла Константиновку из артиллерии — два человека погибли
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Константиновку из артиллерии — два человека погибли

Константиновка
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 17 июля российские оккупанты нанесли массированный удар с артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще один - травмирован.

Главные тезисы

  • Утром 17 июля город Константиновка был обстрелян артиллерийскими снарядами российских вооруженных сил, что привело к гибели двух мирных жителей.
  • Результатами обстрела стали два погибших и один раненый гражданин, а также серьезные разрушения жилищной инфраструктуры города, повреждены более 30 домов.

Россия убила двух человек в Константиновке

Об этом сообщает начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Сегодня утром город Константиновка подвергся массированному обстрелу из ствольной артиллерии со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки зафиксировано шесть попаданий по жилищной инфраструктуре города.

В результате атаки погибли двое мирных жителей, получивших смертельные ранения в собственных домах.

Еще одно гражданское лицо получило ранения и было срочно госпитализировано в городскую больницу.

Кроме человеческих потерь, по информации Горбунова, значительные повреждения понесла гражданская инфраструктура: разрушены или повреждены фасады более 30 частных домов.

Местные власти призывают жителей не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью на горячую линию, чтобы сохранить жизнь себе и своим родным.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем грозит ВСУ приближение армии РФ к трассе Покровск-Константиновка — ответ военного
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия вторично за сутки нанесла авиаудар по Константиновке — есть погибшая и раненые
Прокуратура Донецкой области
Константиновка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне ударили по Константиновке — 4 погибших
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Константиновке

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?