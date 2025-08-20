Россия атаковала Константиновку с РСЗО "Смерч" — есть погибшие и раненые
Россия атаковала Константиновку с РСЗО "Смерч" — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
Российские войска днем 20 августа нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области. Погибли три человека, еще четверо ранены.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли ракетные удары по Константиновке, что привело к гибели трех человек и ранению четырех других.
  • После атаки пострадали не только люди, но и множество объектов, включая торговые павильоны, дома и автомобили.
  • Глава Донецкой ОВА призывает жителей Константиновки покинуть опасную зону и спасать свои жизни, избегая пребывания на Донеччине из-за активизации российских войск.

Россия убила троих жителей Константиновки

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" — сознательно целили по рынку.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Также повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

Константиновка после ракетного удара РФ

Еще раз подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Россияне намеренно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйте своевременно!

