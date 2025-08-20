Россия атаковала Константиновку с РСЗО "Смерч" — есть погибшие и раненые

Российские войска днем 20 августа нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области. Погибли три человека, еще четверо ранены.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли ракетные удары по Константиновке, что привело к гибели трех человек и ранению четырех других.
- После атаки пострадали не только люди, но и множество объектов, включая торговые павильоны, дома и автомобили.
- Глава Донецкой ОВА призывает жителей Константиновки покинуть опасную зону и спасать свои жизни, избегая пребывания на Донеччине из-за активизации российских войск.
Россия убила троих жителей Константиновки
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Также повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.
Еще раз подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Россияне намеренно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйте своевременно!
