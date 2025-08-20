Россия атаковала Константиновку с РСЗО "Смерч" — есть погибшие и раненые

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" — сознательно целили по рынку.

Также повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

Еще раз подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Россияне намеренно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйте своевременно!