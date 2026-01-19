Росія атакувала критичну інфраструктуру Одещини — є руйнування та постраждалий
Україна
Росія атакувала критичну інфраструктуру Одещини — є руйнування та постраждалий

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Вночі 19 січня російські терористи знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих дій є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури. На жаль, одна людина постраждала.

Головні тези:

  • Російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками, що призвело до руйнування житлової, енергетичної та газової інфраструктури.
  • У результаті ворожих дій постраждала одна людина, а також було завдано значних пошкоджень критичним об'єктам інфраструктури.

Росія атакувала Одещину: є руйнування

В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Крім того, зафіксовано пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Одеса

Пізніше ДТЕК повідомило, що в Одесі росіяни значно пошкодили енергетичний обʼєкт.

Без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис родин.

Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану, — написали в ДТЕК.

