Росія атакувала критичну інфраструктуру Одещини — є руйнування та постраждалий

Вночі 19 січня російські терористи знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих дій є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури. На жаль, одна людина постраждала.

Росія атакувала Одещину: є руйнування

В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Крім того, зафіксовано пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Одеса

Пізніше ДТЕК повідомило, що в Одесі росіяни значно пошкодили енергетичний обʼєкт.

Без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис родин.