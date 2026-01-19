Россия атаковала критическую инфраструктуру Одещины — есть разрушения и пострадавший

Ночью 19 января российские террористы снова атаковали Одесщину ударными беспилотниками. В результате враждебных действий повреждение жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. К сожалению, один человек пострадал.

Россия атаковала Одесщину: есть разрушения

В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Идет ликвидация последствий атаки.

Одесса

Позже ДТЭК сообщило, что в Одессе россияне значительно повредили энергетический объект.

Без электроснабжения остаются 30,8 тыс семей.