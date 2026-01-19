Россия атаковала критическую инфраструктуру Одещины — есть разрушения и пострадавший
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала критическую инфраструктуру Одещины — есть разрушения и пострадавший

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Read in English
Читати українською

Ночью 19 января российские террористы снова атаковали Одесщину ударными беспилотниками. В результате враждебных действий повреждение жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. К сожалению, один человек пострадал.

Главные тезисы

  • Российские террористы атаковали Одесскую область, нанеся удар по жилой, энергетической и газовой инфраструктуре.
  • Один человек пострадал, а также значительные повреждения нанесены критическим объектам инфраструктуры.

Россия атаковала Одесщину: есть разрушения

В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Идет ликвидация последствий атаки.

Одесса

Позже ДТЭК сообщило, что в Одессе россияне значительно повредили энергетический объект.

Без электроснабжения остаются 30,8 тыс семей.

Разрушение значительных и ремонтных работ требует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние, — написали в ДТЭК.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве, Одессе, Запорожье и Днепропетровщине есть погибшие и ранены после ударов России
ДСНС Украины
Последствия атаки РФ на Украину 6-7 сентября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары дронами по Одессе — есть пострадавшие
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по Одессе — пострадали 6 человек
Олег Кипер / Одесская ОВА
Новая атака России на Одессу и область – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?