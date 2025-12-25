Росія атакувала мирних українців навіть у святу Різдвяну ніч — Сибіга

Російські терористи у різдвяну ніч з 24 на 25 грудня вкотре атакували Україну ударними дронами. У ворога немає жодної військової мети, лише намір убивати українців.
Головні тези:
- В Одесі цієї ночі загинула одна людина, двоє отримали поранення. Один цивільний загинув у Харківській області, інший — у Чернігівській.
- Поранення отримали також люди в Запорізькій та Сумській областях.
Метою Росії є вбивства українців — Сибіга
Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.
Він нагадав, що, зокрема, в Одесі цієї ночі загинула одна людина, двоє отримали поранення. Один цивільний загинув у Харківській області, інший — у Чернігівській. Поранення отримали також люди в Запорізькій та Сумській областях.
Russia did not stop its brutal bombing of civilians in Ukraine even on the holy Christmas night.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 25, 2025
Strikes on Odesa killed one person and injured two others. One civilian was killed in the Kharkiv region and another in the Chernihiv region. People were injured in the Zaporizhzhia… pic.twitter.com/IYXot40QT9
За словами глави МЗС, такі дії підпадають під статтю II (c) Конвенції про геноцид 1948 року: "Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення".
Ми закликаємо світ діяти, посилити тиск на агресора та зміцнити засоби України для захисту себе та свого народу, включаючи протиповітряну оборону.
