Російський шахед поцілив у п'ятиповерхівку Чернігова — загинула людина, є поранені

У Чернігові російські військові 25 грудня вдарили по багатоповерхівці: загинула людина, п'ятеро поранених.
Головні тези:
- Російський шахед бив по п'ятиповерхівці Чернігова.
Загинула одна людина, п'ятеро – поранено.
Росія атакувала Чернігів: є жертви
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Зафіксовано влучання в 5-поверхівку. Виникла пожежа в квартирі. Інформація уточнюється.
Пізніше він поінформував, що станом на зараз одна людина загинула, п'ятеро поранені.
Начальник МВА додав, що ворог атакував місто "Шахедами", унаслідок чого зруйновано один із поверхів багатоповерхівки. За його словами, серед травмованих є дитина.
На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків. Готуються місця для відселення людей.
