Російський шахед поцілив у п'ятиповерхівку Чернігова — загинула людина, є поранені

У Чернігові російські військові 25 грудня вдарили по багатоповерхівці: загинула людина, п'ятеро поранених.

Росія атакувала Чернігів: є жертви

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Зафіксовано влучання в 5-поверхівку. Виникла пожежа в квартирі. Інформація уточнюється.

Пізніше він поінформував, що станом на зараз одна людина загинула, п'ятеро поранені.

Також Брижинський додав, що ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. Поширити

Начальник МВА додав, що ворог атакував місто "Шахедами", унаслідок чого зруйновано один із поверхів багатоповерхівки. За його словами, серед травмованих є дитина.