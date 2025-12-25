Российский шахед попал в пятиэтажку Чернигова — погиб человек, есть раненые
Российский шахед попал в пятиэтажку Чернигова — погиб человек, есть раненые

Дмитрий Брижинский
Чернигов
В Чернигове российские военные 25 декабря ударили по многоэтажке: погиб человек, пятеро раненых.

Главные тезисы

  • Российский шахед бил по пятиэтажке Чернигова.
  • Погиб один человек, пятеро - ранены.

Россия атаковала Чернигов: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире. Информация уточняется.

Позже он проинформировал, что по состоянию на данный момент один человек погиб, пятеро ранены.

Также Брижинский добавил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры.

Начальник МВА добавил, что враг атаковал город "Шахедами", в результате чего разрушен один из этажей многоэтажки. По его словам, среди травмированных есть ребенок.

На месте работают все соответствующие службы. Идет ликвидация последствий. Готовятся места для отселения людей.

