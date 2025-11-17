Россия массированно атаковала энергетические объекты Одещины и Черниговщины ударными беспилотниками

В Одесской области в результате атаки российских беспилотников произошли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры, пострадал один человек.

В Одесской и Черниговской областях пострадали энергообъекты в результате атаки дронов РФ

Россия снова атаковала Одесщину ударными беспилотниками. В результате пожаров вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадал один человек.

К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. Поделиться

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, в области по причине дроновой атаки РФ по энергетической инфраструктуре без света находятся 32,5 тыс. семей.

Сейчас почти 4 тыс. клиентов энергетики перезаживали по резервным схемам. Однако 32,5 тыс. семей временно находятся без света.

В ДТЭК отметили, что оборудование получило значительные повреждения и ремонтные работы требуют длительного времени.

В Черниговской области в результате дроновых атак РФ пострадала 54-летняя женщина, поврежденное сельхозпредприятие. Есть попадание в два энергетических объекта, в результате чего часть населенных пунктов без света.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

Только за последние сутки россияне 33 раза ударили по Черниговщине. 65 взрывов. На Корюковщине в Минской общине было попадание БПЛА в два объекта энергетической инфраструктуры. На одном из них возник пожар. Поделиться

Отмечается, что часть населенных пунктов без света специалисты работают, чтобы заживить абонентов.