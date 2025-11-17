Россия массированно атаковала энергетические объекты Одещины и Черниговщины ударными беспилотниками

В Одесской области в результате атаки российских беспилотников произошли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры, пострадал один человек.
Главные тезисы
- Массированные дроновые атаки России привели к пожарам на энергетических объектах Одессы и Чернигова.
- Один человек пострадал в результате атаки на Одесскую область, часть населенных пунктов остались без электроснабжения.
В Одесской и Черниговской областях пострадали энергообъекты в результате атаки дронов РФ
Россия снова атаковала Одесщину ударными беспилотниками. В результате пожаров вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.
По предварительной информации, пострадал один человек.
К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.
Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, в области по причине дроновой атаки РФ по энергетической инфраструктуре без света находятся 32,5 тыс. семей.
Сейчас почти 4 тыс. клиентов энергетики перезаживали по резервным схемам. Однако 32,5 тыс. семей временно находятся без света.
В ДТЭК отметили, что оборудование получило значительные повреждения и ремонтные работы требуют длительного времени.
В Черниговской области в результате дроновых атак РФ пострадала 54-летняя женщина, поврежденное сельхозпредприятие. Есть попадание в два энергетических объекта, в результате чего часть населенных пунктов без света.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.
Отмечается, что часть населенных пунктов без света специалисты работают, чтобы заживить абонентов.
