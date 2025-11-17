Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти Одещини та Чернігівщини ударними безпілотниками
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти Одещини та Чернігівщини ударними безпілотниками

ДСНС України
пожежа
Read in English

В Одеській області внаслідок атаки російських безпілотників стались пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури, постраждала одна людина.

Головні тези:

  • Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти Одещини та Чернігівщини ударними безпілотниками, що спричинило пожежі та відсутність світла для тисяч родин.
  • Дронові атаки призвели до значних шкідливих наслідків для енергетичної та портової інфраструктури, постраждала одна людина в Одеській області.

На Одещині та Чернігівщині постраждали енергооб’єкти внаслідок атаки дронів РФ

Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.

Попри ефективну роботу ППО зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

Як повідомили у ДТЕК Одеські електромережі, в області унаслідок дронової атаки РФ по енергетичній інфраструктурі без світла перебувають 32,5 тис. родин.

Наразі майже 4 тис. клієнтів енергетики перезаживили за резервними схемами. Однак, 32,5 тис. родин тимчасово перебувають без світла.

У ДТЕК зауважили, що обладнання зазнало значних пошкоджень і ремонтні роботи потребують тривалого часу.

На Чернігівщині внаслідок дронових атак РФ постраждала 54-річна жінка, пошкоджене сільгосппідприємство. Є влучання у два енергетичні обʼєкти, унаслідок чого частина населених пунктів без світла.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Лише за останню добу росіяни 33 рази вдарили по Чернігівщині. 65 вибухів. На Корюківщині в Менській громаді було влучання БПЛА в два обʼєкти енергетичної інфраструктури. На одному із них виникла пожежа.

Зазначається, що частина населених пунктів без світла, фахівці працюють, щоб заживити абонентів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака дронів РФ по Одесі — кількість постраждалих зросла
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві, Одесі, Запоріжжі й Дніпропетровщині є загиблі й поранені після ударів Росії
ДСНС України
Наслідки атаки РФ на Україну 6-7 вересня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала дронами Чернігів — є постраждалі
Дмитро Брижинський
Чернігів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?