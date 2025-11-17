В Одеській області внаслідок атаки російських безпілотників стались пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури, постраждала одна людина.
Головні тези:
- Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти Одещини та Чернігівщини ударними безпілотниками, що спричинило пожежі та відсутність світла для тисяч родин.
- Дронові атаки призвели до значних шкідливих наслідків для енергетичної та портової інфраструктури, постраждала одна людина в Одеській області.
На Одещині та Чернігівщині постраждали енергооб’єкти внаслідок атаки дронів РФ
Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.
Як повідомили у ДТЕК Одеські електромережі, в області унаслідок дронової атаки РФ по енергетичній інфраструктурі без світла перебувають 32,5 тис. родин.
Наразі майже 4 тис. клієнтів енергетики перезаживили за резервними схемами. Однак, 32,5 тис. родин тимчасово перебувають без світла.
У ДТЕК зауважили, що обладнання зазнало значних пошкоджень і ремонтні роботи потребують тривалого часу.
На Чернігівщині внаслідок дронових атак РФ постраждала 54-річна жінка, пошкоджене сільгосппідприємство. Є влучання у два енергетичні обʼєкти, унаслідок чого частина населених пунктів без світла.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Зазначається, що частина населених пунктів без світла, фахівці працюють, щоб заживити абонентів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-