Россия атаковала мирных украинцев даже в святую Рождественскую ночь — Сибига
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала мирных украинцев даже в святую Рождественскую ночь — Сибига

Андрей Сибига
Сибига
Read in English
Читати українською

Российские террористы в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. У врага нет никакой военной цели, только намерение убивать украинцев.

Главные тезисы

  • В Одессе этой ночью погиб один человек, двое получили ранения. Один гражданский погиб в Харьковской области, другой – в Черниговской.
  • Ранения получили также люди в Запорожской и Сумской областях.

Целью России является убийства украинцев - Сибига.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Россия не прекратила свои жестокие бомбардировки мирных жителей в Украине даже в святую Рождественскую ночь.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Он напомнил, что, в частности, в Одессе этой ночью погиб один человек, двое получили ранения. Один гражданский погиб в Харьковской области, другой – в Черниговской. Ранения получили также люди в Запорожской и Сумской областях.

Одесса страдает больше всего в эти дни. Россия намеренно разрушает энергетическую и гражданскую инфраструктуру, оставляя людей без электроэнергии, воды и отопления в морозных условиях. У этого нет военной цели — это лишь намерение России убивать людей потому, что они украинцы.

По словам главы МИД, такие действия подпадают под статью II (c) Конвенции о геноциде 1948 года: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение".

Мы призываем мир действовать, усилить давление на агрессора и укрепить средства Украины для защиты себя и своего народа, включая противовоздушную оборону.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
На Рождество Россия обстреляла энергосистему Украины — обесточены потребители в 5 областях
Министерство энергетики Украины
Черниговщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 106 российских БпЛА в ночь на Рождество
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский шахед попал в пятиэтажку Чернигова — погиб человек, есть раненые
Дмитрий Брижинский
Чернигов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?