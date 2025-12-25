Россия атаковала мирных украинцев даже в святую Рождественскую ночь — Сибига

Российские террористы в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. У врага нет никакой военной цели, только намерение убивать украинцев.
Главные тезисы
- В Одессе этой ночью погиб один человек, двое получили ранения. Один гражданский погиб в Харьковской области, другой – в Черниговской.
- Ранения получили также люди в Запорожской и Сумской областях.
Целью России является убийства украинцев - Сибига.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
Он напомнил, что, в частности, в Одессе этой ночью погиб один человек, двое получили ранения. Один гражданский погиб в Харьковской области, другой – в Черниговской. Ранения получили также люди в Запорожской и Сумской областях.
Russia did not stop its brutal bombing of civilians in Ukraine even on the holy Christmas night.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 25, 2025
Strikes on Odesa killed one person and injured two others. One civilian was killed in the Kharkiv region and another in the Chernihiv region. People were injured in the Zaporizhzhia… pic.twitter.com/IYXot40QT9
По словам главы МИД, такие действия подпадают под статью II (c) Конвенции о геноциде 1948 года: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение".
Мы призываем мир действовать, усилить давление на агрессора и укрепить средства Украины для защиты себя и своего народа, включая противовоздушную оборону.
