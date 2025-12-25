Россия атаковала мирных украинцев даже в святую Рождественскую ночь — Сибига

Российские террористы в рождественскую ночь с 24 на 25 декабря в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. У врага нет никакой военной цели, только намерение убивать украинцев.

Целью России является убийства украинцев - Сибига.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Россия не прекратила свои жестокие бомбардировки мирных жителей в Украине даже в святую Рождественскую ночь. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Он напомнил, что, в частности, в Одессе этой ночью погиб один человек, двое получили ранения. Один гражданский погиб в Харьковской области, другой – в Черниговской. Ранения получили также люди в Запорожской и Сумской областях.

Одесса страдает больше всего в эти дни. Россия намеренно разрушает энергетическую и гражданскую инфраструктуру, оставляя людей без электроэнергии, воды и отопления в морозных условиях. У этого нет военной цели — это лишь намерение России убивать людей потому, что они украинцы. Поделиться

Russia did not stop its brutal bombing of civilians in Ukraine even on the holy Christmas night.



Strikes on Odesa killed one person and injured two others. One civilian was killed in the Kharkiv region and another in the Chernihiv region. People were injured in the Zaporizhzhia… pic.twitter.com/IYXot40QT9 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 25, 2025

По словам главы МИД, такие действия подпадают под статью II (c) Конвенции о геноциде 1948 года: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение".