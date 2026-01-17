Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури Харкова — є постраждалий
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури Харкова — є постраждалий

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
ракета

Удень 17 січня Росія завдала масованих ударів по Харкову. Ціллю ворожої атаки став інфраструктурний об'єкт.

РФ ударила по Харкову: є постраждалий

Про атаку РФ повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові пролунали вибухи! На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Загроза з повітря зберігається. Будьте обережні!

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Пізніше Синєгубов уточнив, що є поранений внаслідок атаки РФ

За уточненою інформацією, постраждав 62-річний чоловік. Його шпиталізували.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюються.

Внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району є постраждалі.

