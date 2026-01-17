Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури Харкова — є постраждалий

Удень 17 січня Росія завдала масованих ударів по Харкову. Ціллю ворожої атаки став інфраструктурний об'єкт.
Головні тези:
- 17 січня Росія завдала масованих ударів по Харкову, атакуючи об'єкт критичної інфраструктури.
- Під час атаки постраждав 62-річний чоловік, який був госпіталізований у лікарню.
- Настанови начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова вимагають бути обережними через загрозу з повітря.
РФ ударила по Харкову: є постраждалий
Про атаку РФ повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пізніше Синєгубов уточнив, що є поранений внаслідок атаки РФ
За уточненою інформацією, постраждав 62-річний чоловік. Його шпиталізували.
Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюються.
