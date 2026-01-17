Россия атаковала объект критической инфраструктуры Харькова — есть пострадавший
Россия атаковала объект критической инфраструктуры Харькова — есть пострадавший

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
ракета
Днем 17 января Россия нанесла массированные удары по Харькову. Целью вражеской атаки стал инфраструктурный объект.

Главные тезисы

  • 17 января Россия нанесла массированные удары по Харькову, атакуя объект критической инфраструктуры.
  • В результате атаки пострадал 62-летний мужчина, который был госпитализирован.
  • Начальник Харьковской ОВО предупредил о сохраняющейся угрозе с воздуха, призывая к осторожности.

РФ ударила по Харькову: есть пострадавший

Об атаке РФ сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В Харькове раздались взрывы! В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Угроза с воздуха сохраняется. Будьте осторожны!

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

Позже Синегубов уточнил, что ранен в результате атаки РФ

По уточненной информации, пострадал 62-летний мужчина. Его госпитализировали.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняются.

В результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие.

