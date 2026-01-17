Россия атаковала объект критической инфраструктуры Харькова — есть пострадавший

Днем 17 января Россия нанесла массированные удары по Харькову. Целью вражеской атаки стал инфраструктурный объект.
Главные тезисы
- 17 января Россия нанесла массированные удары по Харькову, атакуя объект критической инфраструктуры.
- В результате атаки пострадал 62-летний мужчина, который был госпитализирован.
- Начальник Харьковской ОВО предупредил о сохраняющейся угрозе с воздуха, призывая к осторожности.
РФ ударила по Харькову: есть пострадавший
Об атаке РФ сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Позже Синегубов уточнил, что ранен в результате атаки РФ
По уточненной информации, пострадал 62-летний мужчина. Его госпитализировали.
Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняются.
