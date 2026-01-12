Росія атакувала Одесу — є постраждалі, пошкоджено об'єкт інфраструктури

В Одесі внаслідок ворожої атаки у ніч на 12 січня є перебої з електрикою та руйнування будинку. Постраждали люди.
Головні тези:
- Унаслідок ворожої атаки Одесу вночі на 12 січня постраждало двоє людей, руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.
- В районі Одеси тимчасово відсутнє електропостачання, один приватний будинок зруйнований, ще чотири пошкоджено.
Ворог атакував Одесу: є постраждалі
Про це повідомляє голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. В частині одного з районів відсутнє електропостачання. Попередньо, постраждало двоє людей.
Наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири — пошкоджено. На місце виїхали усі необхідні аварійні і комунальні служби.
Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі.
На місці атаки розгорнуто оперативний штаб, куди мешканці можуть звертатися для отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення" та з міського бюджету. Надаємо консультації та допомогу мешканцям, чиє житло постраждало.
Також розгорнутий пункт обігріву для місцевих мешканців.
