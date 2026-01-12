Россия атаковала Одессу — есть пострадавшие, поврежден объект инфраструктуры

В Одессе в результате вражеской атаки в ночь на 12 января есть перебои с электричеством и разрушение дома. Пострадали люди.
Враг атаковал Одессу: есть пострадавшие
Об этом сообщает глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. Предварительно, пострадали два человека.
Пока известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре — повреждены. На место выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.
Тепло-, водоснабжение и водоотвод функционируют в штатном режиме.
На месте атаки развернут оперативный штаб, куда жители могут обращаться за получением компенсации по государственной программе "Восстановление" и из городского бюджета. Оказываем консультации и помощь жителям, чье жилье пострадало.
Также развернут пункт обогрева для местных жителей.
