Россия атаковала Одессу — есть пострадавшие, поврежден объект инфраструктуры

В Одессе в результате вражеской атаки в ночь на 12 января есть перебои с электричеством и разрушение дома. Пострадали люди.

Враг атаковал Одессу: есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. Предварительно, пострадали два человека.

Пока известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре — повреждены. На место выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.

В части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение — специалисты работают над восстановлением. Поделиться

Тепло-, водоснабжение и водоотвод функционируют в штатном режиме.

На месте атаки развернут оперативный штаб, куда жители могут обращаться за получением компенсации по государственной программе "Восстановление" и из городского бюджета. Оказываем консультации и помощь жителям, чье жилье пострадало.

Также развернут пункт обогрева для местных жителей.