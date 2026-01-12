Россия атаковала Одессу — есть пострадавшие, поврежден объект инфраструктуры
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Одессу — есть пострадавшие, поврежден объект инфраструктуры

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Одесса
Read in English
Читати українською

В Одессе в результате вражеской атаки в ночь на 12 января есть перебои с электричеством и разрушение дома. Пострадали люди.

Главные тезисы

  • В результате враждебной атаки Одессу ночью на 12 января пострадали два человека и были разрушены дома и объекты инфраструктуры.
  • На текущий момент в некоторых районах Одессы отсутствует электроснабжение, произошло разрушение частного дома и повреждение еще четырех зданий.
  • Аварийные и коммунальные службы активно работают над восстановлением электроснабжения в районе Пересыпского района.

Враг атаковал Одессу: есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. Предварительно, пострадали два человека.

Пока известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре — повреждены. На место выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.

В части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение — специалисты работают над восстановлением.

Тепло-, водоснабжение и водоотвод функционируют в штатном режиме.

На месте атаки развернут оперативный штаб, куда жители могут обращаться за получением компенсации по государственной программе "Восстановление" и из городского бюджета. Оказываем консультации и помощь жителям, чье жилье пострадало.

Также развернут пункт обогрева для местных жителей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве, Одессе, Запорожье и Днепропетровщине есть погибшие и ранены после ударов России
ДСНС Украины
Последствия атаки РФ на Украину 6-7 сентября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары дронами по Одессе — есть пострадавшие
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по Одессе — пострадали 6 человек
Олег Кипер / Одесская ОВА
Новая атака России на Одессу и область – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?