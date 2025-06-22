Росія атакувала полігон ЗСУ — є загиблі та поранені

22 червня армія РФ завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України — є загиблі та поранені.
Головні тези:
- Вдалося уникнути численних втрат особового складу.
- Для детального з'ясування всіх обставин трагедії створено спеціальну комісію.
Що відомо про нову атаку РФ на полігон ЗСУ
Під удар ворога потрапив тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями.
Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ наголошує: завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.
Окрім того, вказано, що з метою детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію.
На місці трагедії також працюють правоохоронні органи.
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