Росія атакувала полігон ЗСУ — є загиблі та поранені

22 червня армія РФ завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України — є загиблі та поранені.

Що відомо про нову атаку РФ на полігон ЗСУ

Під удар ворога потрапив тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ наголошує: завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців. Поширити

Окрім того, вказано, що з метою детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію.

На місці трагедії також працюють правоохоронні органи.