Росія атакувала полігон ЗСУ — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала полігон ЗСУ — є загиблі та поранені

Сухопутні війська ЗС України
Що відомо про нову атаку РФ на полігон ЗСУ
Read in English

22 червня армія РФ завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України — є загиблі та поранені.

Головні тези:

  • Вдалося уникнути численних втрат особового складу.
  • Для детального з'ясування всіх обставин трагедії створено спеціальну комісію.

Що відомо про нову атаку РФ на полігон ЗСУ

Під удар ворога потрапив тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ наголошує: завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців.

Окрім того, вказано, що з метою детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію.

На місці трагедії також працюють правоохоронні органи.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни ГУР знищили залізничні цистерни армії РФ — відео
ГУР
Що відомо про нові досягнення ГУР
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ввів потужні санкції проти ворогів України
Володимир Зеленський
Що відомо про нові санкції України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни звільнили Андріївку на Сумщині
Що відомо про новий успіх ЗСУ на фронті

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?