Россия атаковала полигон ВСУ — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала полигон ВСУ — есть погибшие и раненые

Сухопутные войска ВС Украины
Что известно о новой атаке РФ на полигон ВСУ
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22 июня армия РФ нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — погибшие и раненые.

Главные тезисы

  • Удалось избежать многочисленных потерь личного состава.
  • Для детального выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия.

Что известно о новой атаке РФ на полигон ВСУ

Под удар врага попал тренировочный полигон одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ отмечает: благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава.

Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

Кроме того, указано, что для детального выяснения всех обстоятельств события в Командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия.

На месте трагедии также работают правоохранительные органы.

Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором.

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