Россия атаковала полигон ВСУ — есть погибшие и раненые

22 июня армия РФ нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — погибшие и раненые.
Главные тезисы
- Удалось избежать многочисленных потерь личного состава.
- Для детального выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия.
Что известно о новой атаке РФ на полигон ВСУ
Под удар врага попал тренировочный полигон одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими.
Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ отмечает: благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава.
Кроме того, указано, что для детального выяснения всех обстоятельств события в Командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия.
На месте трагедии также работают правоохранительные органы.
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