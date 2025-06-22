Россия атаковала полигон ВСУ — есть погибшие и раненые

22 июня армия РФ нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — погибшие и раненые.

Что известно о новой атаке РФ на полигон ВСУ

Под удар врага попал тренировочный полигон одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ отмечает: благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава.

Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Поделиться

Кроме того, указано, что для детального выяснения всех обстоятельств события в Командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия.

На месте трагедии также работают правоохранительные органы.