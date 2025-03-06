Росія атакувала ракетою готель у Кривому Розі — загинуло 3 людей, багато поранених

У Кривому Розі Дніпропетровської області кількість загиблих через російський ракетний удар увечері 5 березня зросла до трьох, постраждалих наразі - 31 людина.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару РФ у Кривому Розі загинуло три людини — два чоловіки та одна жінка.
- 31 людина отримала поранення в результаті атаки, одна з них — дитина. 14 постраждалих перебувають у важкому стані.
- Крім готелю, також зазнали пошкоджень 14 багатоквартирних будинків, автомобілі, пошта, заклади культури та магазини.
Росія атакувала Кривий Ріг: є жертви
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його даними, постраждала 31 людина, з них одна дитина. Більшість поранених госпіталізували. 14 перебувають у важкому стані.
Крім готелю, пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури, 12 магазинів.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
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