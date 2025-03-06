Росія атакувала ракетою готель у Кривому Розі — загинуло 3 людей, багато поранених

У Кривому Розі Дніпропетровської області кількість загиблих через російський ракетний удар увечері 5 березня зросла до трьох, постраждалих наразі - 31 людина.

Росія атакувала Кривий Ріг: є жертви

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Троє людей загинули у Кривому Розі через нічну ракетну атаку — чоловіки та жінка. Щирі співчуття рідним... Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

За його даними, постраждала 31 людина, з них одна дитина. Більшість поранених госпіталізували. 14 перебувають у важкому стані.

Кривий Ріг після ракетного удару РФ

Крім готелю, пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури, 12 магазинів.

Кривий Ріг після ракетного удару РФ

Рятувальники продовжують розбирати завали.