Росія атакувала ракетою готель у Кривому Розі — загинуло 3 людей, багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала ракетою готель у Кривому Розі — загинуло 3 людей, багато поранених

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий Ріг
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У Кривому Розі Дніпропетровської області кількість загиблих через російський ракетний удар увечері 5 березня зросла до трьох, постраждалих наразі - 31 людина.

Головні тези:

  • У результаті ракетного удару РФ у Кривому Розі загинуло три людини — два чоловіки та одна жінка.
  • 31 людина отримала поранення в результаті атаки, одна з них — дитина. 14 постраждалих перебувають у важкому стані.
  • Крім готелю, також зазнали пошкоджень 14 багатоквартирних будинків, автомобілі, пошта, заклади культури та магазини.

Росія атакувала Кривий Ріг: є жертви

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

За його даними, постраждала 31 людина, з них одна дитина. Більшість поранених госпіталізували. 14 перебувають у важкому стані.

Кривий Ріг після ракетного удару РФ

Крім готелю, пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури, 12 магазинів.

Кривий Ріг після ракетного удару РФ

Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Категорія
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