Россия атаковала ракетой гостиницу в Кривом Роге — погибли 3 человека, много раненых

В Кривом Роге Днепропетровской области число погибших из-за российского ракетного удара вечером 5 марта возросло до трех, пострадавших в настоящее время - 31 человек.
Главные тезисы
- Российский ракетный удар по гостинице в Кривом Роге унёс жизни троих человек.
- В результате атаки пострадали 31 человек, включая одного ребенка, 14 из них в тяжелом состоянии.
- Помимо гостиницы, под обстрелом оказались 14 домов, автомобили, почта, магазины и другие объекты.
Россия атаковала Кривой Рог: есть жертвы
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его данным, пострадал 31 человек, из них один ребенок. Большинство раненых были госпитализированы. 14 находятся в тяжелом состоянии.
Кроме гостиницы, повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка автомобилей, заведение культуры, 12 магазинов.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
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