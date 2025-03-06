Россия атаковала ракетой гостиницу в Кривом Роге — погибли 3 человека, много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала ракетой гостиницу в Кривом Роге — погибли 3 человека, много раненых

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
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В Кривом Роге Днепропетровской области число погибших из-за российского ракетного удара вечером 5 марта возросло до трех, пострадавших в настоящее время - 31 человек.

Главные тезисы

  • Российский ракетный удар по гостинице в Кривом Роге унёс жизни троих человек.
  • В результате атаки пострадали 31 человек, включая одного ребенка, 14 из них в тяжелом состоянии.
  • Помимо гостиницы, под обстрелом оказались 14 домов, автомобили, почта, магазины и другие объекты.

Россия атаковала Кривой Рог: есть жертвы

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По его данным, пострадал 31 человек, из них один ребенок. Большинство раненых были госпитализированы. 14 находятся в тяжелом состоянии.

Кривой Рог после ракетного удара РФ

Кроме гостиницы, повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка автомобилей, заведение культуры, 12 магазинов.

Кривой Рог после ракетного удара РФ

Спасатели продолжают разбирать завалы.

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