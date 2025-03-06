Россия атаковала ракетой гостиницу в Кривом Роге — погибли 3 человека, много раненых

В Кривом Роге Днепропетровской области число погибших из-за российского ракетного удара вечером 5 марта возросло до трех, пострадавших в настоящее время - 31 человек.

Россия атаковала Кривой Рог: есть жертвы

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Три человека погибли в Кривом Роге из-за ночной ракетной атаки — мужчины и женщина. Искренние соболезнования родным... Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

По его данным, пострадал 31 человек, из них один ребенок. Большинство раненых были госпитализированы. 14 находятся в тяжелом состоянии.

Кривой Рог после ракетного удара РФ

Кроме гостиницы, повреждены 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка автомобилей, заведение культуры, 12 магазинов.

Кривой Рог после ракетного удара РФ

Спасатели продолжают разбирать завалы.