Росія атакувала ракетою Одещину — є загиблий та поранений

Російська армія атакувала житлову недобудову в Одеському районі ввечері 5 лютого. Є загиблий та поранений, вони проходили поряд під час удару.
Головні тези:
- Російська армія здійснила ракетну атаку на житлову недобудову в Одеському районі, внаслідок чого один чоловік загинув, а інший отримав серйозні поранення.
- Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив трагічні наслідки ракетної атаки, яка трапилася поблизу житлового будинку.
- Медіа повідомили, що російська армія вдарила по недобудованій новобудові в місті Південне, спричинивши людські жертви.
Російська ракета вбила чоловіка на Одещині
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За даними голови ОВА, ще один чоловік — у тяжкому стані в лікарні.
Обидва випадково проходили поруч із будинком. На місці працюють екстрені служби.
За даними медіа, росіяни атакували недобудовану житлову новобудову у місті Південне.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-