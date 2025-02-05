Росія атакувала ракетою Одещину — є загиблий та поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала ракетою Одещину — є загиблий та поранений

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Ракета

Російська армія атакувала житлову недобудову в Одеському районі ввечері 5 лютого. Є загиблий та поранений, вони проходили поряд під час удару.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила ракетну атаку на житлову недобудову в Одеському районі, внаслідок чого один чоловік загинув, а інший отримав серйозні поранення.
  • Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив трагічні наслідки ракетної атаки, яка трапилася поблизу житлового будинку.
  • Медіа повідомили, що російська армія вдарила по недобудованій новобудові в місті Південне, спричинивши людські жертви.

Російська ракета вбила чоловіка на Одещині

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік.

За даними голови ОВА, ще один чоловік — у тяжкому стані в лікарні.

Обидва випадково проходили поруч із будинком. На місці працюють екстрені служби.

За даними медіа, росіяни атакували недобудовану житлову новобудову у місті Південне.

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Категорія
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Одеса

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