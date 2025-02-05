Россия атаковала ракетой Одещину — есть погибший и раненый
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Украина
Дата публикации

Россия атаковала ракетой Одещину — есть погибший и раненый

Олег Кипер / Одесская ОВА
Ракета
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Российская армия атаковала жилищную недостройку в Одесском районе вечером 5 февраля. Есть погибший и раненый, они проходили рядом во время удара.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала жилищный недострой в Одесском районе, что привело к гибели одного человека и серьезным ранениям другого.
  • Глава Одесской ОВА подтвердил трагические последствия ракетной атаки, произошедшей вблизи жилого дома.
  • По данным медиа, российская армия ударила по новостройке в городе Южный, что повлекло человеческие жертвы.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб мужчина.

По данным председателя ОВА, еще один мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Оба случайно проходили рядом с домом. На месте работают экстренные службы.

По данным медиа, россияне атаковали недостроенную жилую новостройку в городе Южное.

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