Росія атакувала ракетою школу та багатоповерхівки у Сумах — багато поранених і руйнування

Росіяни вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру міста Суми, є руйнування та постраждалі.
Головні тези:
- Російська армія атакувала центр міста Суми ракетою, що спричинило руйнування та багато поранених.
- У результаті ракетного удару поранено четверо дітей та 24 дорослих, що вимагає негайної медичної допомоги.
- Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків та евакуацією людей з пошкоджених будівель.
Росія атакувала Суми: поранено четверо дітей
Про це повідомила Сумська ОВА.
Ворог завдав ракетного удару по центру міста. (Пошкоджені — ред.) декілька багатоповерхівок. У школі поруч діти знаходилися в захисних спорудах, всі живі, зараз їх евакуйовують, — повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
Зі слів Артюха, наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Також роблять обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям.
Спочатку було відомо про 7 поранених: 5 дорослих і 2 дітей.
Пізніше в. о. мера Сум заявив, що поранених значно більше — 28. Четверо з них — діти.
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