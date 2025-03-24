Росія атакувала ракетою школу та багатоповерхівки у Сумах — багато поранених і руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала ракетою школу та багатоповерхівки у Сумах — багато поранених і руйнування

Сумська ОВА
Суми
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Росіяни вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру міста Суми, є руйнування та постраждалі.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала центр міста Суми ракетою, що спричинило руйнування та багато поранених.
  • У результаті ракетного удару поранено четверо дітей та 24 дорослих, що вимагає негайної медичної допомоги.
  • Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків та евакуацією людей з пошкоджених будівель.

Росія атакувала Суми: поранено четверо дітей

Про це повідомила Сумська ОВА.

Ворог завдав ракетного удару по центру міста. (Пошкоджені — ред.) декілька багатоповерхівок. У школі поруч діти знаходилися в захисних спорудах, всі живі, зараз їх евакуйовують, — повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Зі слів Артюха, наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Триває гасіння пожеж.

Постраждалі від ракетного удару РФ по Сумах

Також роблять обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям.

Спочатку було відомо про 7 поранених: 5 дорослих і 2 дітей.

Пізніше в. о. мера Сум заявив, що поранених значно більше — 28. Четверо з них — діти.

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