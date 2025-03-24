Росія атакувала ракетою школу та багатоповерхівки у Сумах — багато поранених і руйнування

Росіяни вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру міста Суми, є руйнування та постраждалі.

Росія атакувала Суми: поранено четверо дітей

Про це повідомила Сумська ОВА.

Ворог завдав ракетного удару по центру міста. (Пошкоджені — ред.) декілька багатоповерхівок. У школі поруч діти знаходилися в захисних спорудах, всі живі, зараз їх евакуйовують, — повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Зі слів Артюха, наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Триває гасіння пожеж. Поширити

Постраждалі від ракетного удару РФ по Сумах

Також роблять обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям.

Спочатку було відомо про 7 поранених: 5 дорослих і 2 дітей.

Пізніше в. о. мера Сум заявив, що поранених значно більше — 28. Четверо з них — діти.