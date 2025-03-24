Россия атаковала ракетой школу и многоэтажки в Сумах — много раненых и разрушения

Россияне днем 24 марта нанесли ракетный удар по центру города Сумы, есть разрушения и пострадавшие.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала центр города Сумы ракетой, что привело к разрушениям и многочисленным раненым, включая детей.
- Спасательные службы оказывают помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий ракетной атаки на Сумы.
- Четверо детей и 24 взрослых получили ранения в результате ракетного удара России.
Россия атаковала Сумы: ранены четверо детей
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Враг нанес ракетный удар по центру города. (Повреждены — ред.) несколько многоэтажек. В школе рядом дети находились в защитных сооружениях, все живы, сейчас их эвакуируют, сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.
По словам Артюха, спасательные службы работают над ликвидацией последствий.
Также делают обход многоэтажек по оказанию помощи пострадавшим людям.
Сначала было известно о 7 раненых: 5 взрослых и 2 детях.
Позже и. о. мэра Сум заявил, что раненых значительно больше — 28. Четверо из них — дети.
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