Россия атаковала ракетой школу и многоэтажки в Сумах — много раненых и разрушения

Россияне днем 24 марта нанесли ракетный удар по центру города Сумы, есть разрушения и пострадавшие.

Россия атаковала Сумы: ранены четверо детей

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Враг нанес ракетный удар по центру города. (Повреждены — ред.) несколько многоэтажек. В школе рядом дети находились в защитных сооружениях, все живы, сейчас их эвакуируют, сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

По словам Артюха, спасательные службы работают над ликвидацией последствий.

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Пострадавшие от ракетного удара РФ по Сумам

Также делают обход многоэтажек по оказанию помощи пострадавшим людям.

Сначала было известно о 7 раненых: 5 взрослых и 2 детях.

Позже и. о. мэра Сум заявил, что раненых значительно больше — 28. Четверо из них — дети.