Росія атакувала Шостку авіабомбами і дронами — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Шостку авіабомбами і дронами — є загиблі та поранені

Національна поліція України
Шостка

Російська армія у ніч на 14 липня завдала комбінованого авіаудару по місту Шостка Сумської області. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала Шостку авіабомбами та дронами, що призвело до загибелі двох чоловіків та поранення трьох осіб, включаючи 7-річного хлопчика.
  • Атака призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури міста з пошкодженням будівель, автотранспорту та гаражних споруд.

Росія атакувала Шостку: є жертви

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик — син однієї з постраждалих.

Зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові споруди, три гаражні бокси, автобус та легковий автомобіль.

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