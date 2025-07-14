Росія атакувала Шостку авіабомбами і дронами — є загиблі та поранені

Російська армія у ніч на 14 липня завдала комбінованого авіаудару по місту Шостка Сумської області. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники.
Головні тези:
- Російська армія атакувала Шостку авіабомбами та дронами, що призвело до загибелі двох чоловіків та поранення трьох осіб, включаючи 7-річного хлопчика.
- Атака призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури міста з пошкодженням будівель, автотранспорту та гаражних споруд.
Росія атакувала Шостку: є жертви
За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.
Про це повідомляє Нацполіція України.
Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик — син однієї з постраждалих.
Зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові споруди, три гаражні бокси, автобус та легковий автомобіль.
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