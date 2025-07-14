Росія атакувала Шостку авіабомбами і дронами — є загиблі та поранені

Російська армія у ніч на 14 липня завдала комбінованого авіаудару по місту Шостка Сумської області. Ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники.

Росія атакувала Шостку: є жертви

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Поранення дістали ще один чоловік, дві жінки віком близько 30 років та 7-річний хлопчик — син однієї з постраждалих.

Зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, шість приватних будинків, чотири нежитлові споруди, три гаражні бокси, автобус та легковий автомобіль.