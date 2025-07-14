Россия атаковала Шостку авиабомбами и дронами — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Шостку авиабомбами и дронами — есть погибшие и раненые

Национальная полиция Украины
Шостка
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Российская армия в ночь на 14 июля нанесла комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил управляемые авиабомбы и беспилотники.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала город Шостка в Сумской области при помощи авиабомб и дронов, погибли два мужчины и ранены трое, в том числе ребенок.
  • Нанесенный ущерб включает разрушения зданий, автотранспорта и гаражей, семьи потеряли своих близких, а городская инфраструктура получила серьезные повреждения.

Россия атаковала Шостку: есть жертвы

По предварительным данным, в результате атаки погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Ранения получили еще один мужчина, две женщины в возрасте около 30 лет и 7-летний мальчик — сын одной из пострадавших.

Зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, шесть частных домов, четыре нежилых сооружения, три гаражных бокса, автобус и легковой автомобиль.

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