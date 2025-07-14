Россия атаковала Шостку авиабомбами и дронами — есть погибшие и раненые

Российская армия в ночь на 14 июля нанесла комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил управляемые авиабомбы и беспилотники.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала город Шостка в Сумской области при помощи авиабомб и дронов, погибли два мужчины и ранены трое, в том числе ребенок.
- Нанесенный ущерб включает разрушения зданий, автотранспорта и гаражей, семьи потеряли своих близких, а городская инфраструктура получила серьезные повреждения.
Россия атаковала Шостку: есть жертвы
По предварительным данным, в результате атаки погибли двое мужчин.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Ранения получили еще один мужчина, две женщины в возрасте около 30 лет и 7-летний мальчик — сын одной из пострадавших.
Зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, шесть частных домов, четыре нежилых сооружения, три гаражных бокса, автобус и легковой автомобиль.
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