Россия атаковала Шостку авиабомбами и дронами — есть погибшие и раненые

Российская армия в ночь на 14 июля нанесла комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил управляемые авиабомбы и беспилотники.

Россия атаковала Шостку: есть жертвы

По предварительным данным, в результате атаки погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Ранения получили еще один мужчина, две женщины в возрасте около 30 лет и 7-летний мальчик — сын одной из пострадавших.

Зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, шесть частных домов, четыре нежилых сооружения, три гаражных бокса, автобус и легковой автомобиль.