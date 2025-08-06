Росія атакувала Трансбалканський коридор
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Трансбалканський коридор

Міністерство енергетики України
Росія вкотре кинула виклик ЄС

Уночі 6 серпня країна-агресорка Росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Головні тези:

  • Для цієї атаки Росія використала десятки ударних дронів.
  • Кремль добивається знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу. 

Росія вкотре кинула виклик ЄС

Про нову цинічну атаку ворога повідомляє Міністерство енергетики України.

Відомство звертає увагу на те, що вказана компресорна станція була задіяна у межах маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід.

Що важливо розуміти, по ньому вже надходить LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Для нового повітряного нападу Росія використала десятками ударних безпілотників.

Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців, — наголошує Міністерство енергетики.

Окрім того, вказано, що на місці удару уже працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

З заявою з цього приводу виступила глава відомства Світлана Гринчук.

Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу, — попередила вона.

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