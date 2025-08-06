Росія атакувала Трансбалканський коридор

Уночі 6 серпня країна-агресорка Росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

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Про нову цинічну атаку ворога повідомляє Міністерство енергетики України.

Відомство звертає увагу на те, що вказана компресорна станція була задіяна у межах маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід.

Що важливо розуміти, по ньому вже надходить LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Для нового повітряного нападу Росія використала десятками ударних безпілотників.

Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців, — наголошує Міністерство енергетики. Поширити

Окрім того, вказано, що на місці удару уже працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

З заявою з цього приводу виступила глава відомства Світлана Гринчук.