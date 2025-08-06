Россия атаковала Трансбалканский коридор

Ночью 6 августа страна-агрессорка Россия совершила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.
Главные тезисы
- Для этой атаки Россия использовала десятки ударных дронов.
- Кремль добивается уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа.
Россия в очередной раз бросила вызов ЕС
О новой циничной атаке противника сообщает Министерство энергетики Украины.
Ведомство обращает внимание на то, что указанная компрессорная станция была задействована в пределах маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод.
Что важно понимать, по нему уже поступает LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.
Для нового воздушного нападения Россия использовала десятки ударных беспилотников.
Кроме того, указано, что на месте удара уже работают специалисты для установления последствий атаки.
С заявлением по этому поводу выступила глава ведомства Светлана Гринчук:
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