Россия атаковала Трансбалканский коридор

Россия в очередной раз бросила вызов ЕС

О новой циничной атаке противника сообщает Министерство энергетики Украины.

Ведомство обращает внимание на то, что указанная компрессорная станция была задействована в пределах маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод.

Что важно понимать, по нему уже поступает LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Для нового воздушного нападения Россия использовала десятки ударных беспилотников.

Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев, — отмечает Министерство энергетики. Поделиться

Кроме того, указано, что на месте удара уже работают специалисты для установления последствий атаки.

С заявлением по этому поводу выступила глава ведомства Светлана Гринчук: