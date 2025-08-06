Россия атаковала Трансбалканский коридор
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Трансбалканский коридор

Министерство энергетики Украины
Россия в очередной раз бросила вызов ЕС
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Ночью 6 августа страна-агрессорка Россия совершила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

Главные тезисы

  • Для этой атаки Россия использовала десятки ударных дронов.
  • Кремль добивается уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа.

Россия в очередной раз бросила вызов ЕС

О новой циничной атаке противника сообщает Министерство энергетики Украины.

Ведомство обращает внимание на то, что указанная компрессорная станция была задействована в пределах маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод.

Что важно понимать, по нему уже поступает LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Для нового воздушного нападения Россия использовала десятки ударных беспилотников.

Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев, — отмечает Министерство энергетики.

Кроме того, указано, что на месте удара уже работают специалисты для установления последствий атаки.

С заявлением по этому поводу выступила глава ведомства Светлана Гринчук:

Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа, — предупредила она.

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