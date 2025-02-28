Росія атакувала Україну 208 дронами — як відпрацювала ППО

Протягом ночі 27-28 лютого російські загарбники випустили по мирних українським містах та селах 208 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – Росія.
Головні тези:
- Повітряні сили ЗСУ підтверджують збиття 107-х ударних дронів.
- Ще 97 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Атака РФ на Україну 28 лютого — що відомо
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Негативних наслідків поки не виявлено.
Цього разу під ворожі удари потрапили Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.
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