Росія атакувала Україну 208 дронами — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну 208 дронами — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 27-28 лютого російські загарбники випустили по мирних українським містах та селах 208 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ підтверджують збиття 107-х ударних дронів.
  • Ще 97 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Атака РФ на Україну 28 лютого — що відомо

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Негативних наслідків поки не виявлено.

Цього разу під ворожі удари потрапили Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги!

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