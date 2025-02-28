Россия атаковала Украину 208 дронами — как отработала ПВО

В ночь 27-28 февраля российские захватчики выпустили по мирным украинским городам и селам 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – Россия.

Атака РФ на Украину 28 февраля — что известно

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных ил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 107 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Поделиться

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 97 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Отрицательных последствий пока не обнаружено.

На этот раз под вражеские удары попали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.