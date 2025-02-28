Россия атаковала Украину 208 дронами — как отработала ПВО

В ночь 27-28 февраля российские захватчики выпустили по мирным украинским городам и селам 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – Россия.
Главные тезисы
- Воздушные силы ВСУ подтверждают уничтожение 107 ударных дронов.
- Еще 97 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
Атака РФ на Украину 28 февраля — что известно
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных ил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что 97 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Отрицательных последствий пока не обнаружено.
На этот раз под вражеские удары попали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-