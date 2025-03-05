Росія атакувала Україну балістикою та понад 180 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну балістикою та понад 180 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
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Уночі 5 березня країна-агресорка РФ здійснила повітряний напад на мирні українські міста та села 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, однією зенітною керованою ракетою С-300 та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Головні тези:

  • Станом на ранок були знищені 115 ударних безпілотників типу Shahed.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Нова атака армії РФ на цивільних українців розпочалася ще о 19:30 4 березня.

Цього разу противник запускав дрони із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляють, що 55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під ворожі удари потрапили Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

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