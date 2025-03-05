Росія атакувала Україну балістикою та понад 180 дронами

Уночі 5 березня країна-агресорка РФ здійснила повітряний напад на мирні українські міста та села 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, однією зенітною керованою ракетою С-300 та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
Головні тези:
- Станом на ранок були знищені 115 ударних безпілотників типу Shahed.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Нова атака армії РФ на цивільних українців розпочалася ще о 19:30 4 березня.
Цього разу противник запускав дрони із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ також повідомляють, що 55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під ворожі удари потрапили Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.
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