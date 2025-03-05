Россия атаковала Украину баллистикой и более 180 дронами

Ночью 5 марта страна-агрессорка РФ совершила воздушное нападение на мирные украинские города и села 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, одной зенитной управляемой ракетой С-300 и 181-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов направлений.
Главные тезисы
- По состоянию на утро было уничтожено 115 ударных беспилотников типа Shahed.
- В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Новая атака армии РФ на гражданских украинцев началась еще в 19.30 4 марта.
На этот раз противник запускал дроны с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также сообщают, что 55 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Под вражеские удары попали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина.
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