Россия атаковала Украину баллистикой и более 180 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину баллистикой и более 180 дронами

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 5 марта страна-агрессорка РФ совершила воздушное нападение на мирные украинские города и села 3 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, одной зенитной управляемой ракетой С-300 и 181-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов направлений.

Главные тезисы

  • По состоянию на утро было уничтожено 115 ударных беспилотников типа Shahed.
  • В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Новая атака армии РФ на гражданских украинцев началась еще в 19.30 4 марта.

На этот раз противник запускал дроны с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено уничтожение 115 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Воздушные силы ВСУ также сообщают, что 55 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Под вражеские удары попали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Харьковщина.

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