Росія атакувала Україну близько 1600 БплА протягом тижня — Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти України близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і три ракети.
Головні тези:
- Росія за останній тиждень здійснила понад 1600 атак на Україну за допомогою ударних дронів та авіабомб - повідомив Президент Зеленський.
- Масові атаки росіян підтверджують необхідність посилення міжнародних санкцій для обмеження агресора.
Росія атакувала Україну протягом тижня дронами, КАБами і ракетами
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
За його словами, росіяни намагаються масованими атаками перевантажити ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. Так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну.
Президент подякував усім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій.
Він наголосив, що сьогодні вранці семеро людей постраждали у Херсоні після російського удару FPV-дроном по міській маршрутці, їм надають медичну допомогу. Двоє людей загинули, Президент висловив співчуття їхнім рідним і близьким.
Зеленський зазначив, що у Харкові цієї ночі дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Були удари по енергетиці на Миколаївщині. Окупанти били також по Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині.
