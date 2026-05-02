Росія атакувала Україну близько 1600 БплА протягом тижня — Зеленський
Росія за тиждень застосувала проти України близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і три ракети.

Головні тези:

  • Росія за останній тиждень здійснила понад 1600 атак на Україну за допомогою ударних дронів та авіабомб - повідомив Президент Зеленський.
  • Масові атаки росіян підтверджують необхідність посилення міжнародних санкцій для обмеження агресора.

Росія атакувала Україну протягом тижня дронами, КАБами і ракетами

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Усього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети.

За його словами, росіяни намагаються масованими атаками перевантажити ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. Так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну.

Президент подякував усім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій.

Він наголосив, що сьогодні вранці семеро людей постраждали у Херсоні після російського удару FPV-дроном по міській маршрутці, їм надають медичну допомогу. Двоє людей загинули, Президент висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

Усі постраждалі під час атаки — цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах.

Зеленський зазначив, що у Харкові цієї ночі дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Були удари по енергетиці на Миколаївщині. Окупанти били також по Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині.

Більше по темі

Росія планує щомісяця здійснювати 7 масованих атак на Україну
Росія хоче посилити терор України
Росія прагне зірвати оборонну співпрацю України з країнами Близького Сходу — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
У квітні Росія захопила ще менше територій України, ніж у березні
армія РФ

