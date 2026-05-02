Росія атакувала Україну близько 1600 БплА протягом тижня — Зеленський

Росія атакувала Україну протягом тижня дронами, КАБами і ракетами

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Усього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, росіяни намагаються масованими атаками перевантажити ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. Так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну.

Президент подякував усім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій.

Він наголосив, що сьогодні вранці семеро людей постраждали у Херсоні після російського удару FPV-дроном по міській маршрутці, їм надають медичну допомогу. Двоє людей загинули, Президент висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

Усі постраждалі під час атаки — цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах.

Зеленський зазначив, що у Харкові цієї ночі дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Були удари по енергетиці на Миколаївщині. Окупанти били також по Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині.