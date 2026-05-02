Россия атаковала Украину около 1600 БпЛА в течение недели — Зеленский
Россия за неделю применила против Украины около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиабомб и три ракеты.

Главные тезисы

  • Россия осуществила более 1600 атак на Украину за неделю с помощью дронов, авиабомб и ракет, по словам президента Зеленского.
  • Массированные атаки российских вооруженных сил подчеркивают необходимость ужесточения международных санкций против агрессора.

Россия атаковала Украину в течение недели дронами, КАБами и ракетами

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Всего за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 ударных дронов, около 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты.

По его словам, россияне пытаются массированными атаками перегрузить ПВО, и поэтому поставки ракет очень важны каждый день. Так же важно, чтобы давление на агрессора не ослабевало, потому что любые ослабления имеющихся санкций приводят только к пополнению российского кошелька, который они тратят на войну.

Президент поблагодарил всех, кто работает над новыми санкционными пакетами и помогает ограничивать российские схемы обхода санкций.

Он отметил, что сегодня утром семь человек пострадали в Херсоне после российского удара FPV-дроном по городской маршрутке, им оказывают медицинскую помощь. Два человека погибли, Президент выразил соболезнования их родным и близким.

Все пострадавшие во время атаки гражданские, и россияне точно это понимали. Фактически такое жестокое сафари на людей каждый день в наших прифронтовых и пограничных общинах.

Зеленский отметил, что в Харькове этой ночью дрон ударил по жилой многоэтажке. Были удары по энергетике Николаевской области. Оккупанты избивали также по Днепровщине, Одесщине, Сумщине, Херсонщине и Донетчине.

