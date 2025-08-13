Росія атакувала Україну понад 6 тис дронів у липні — розвідка Британії

Росія у липні 2025 року встановила новий рекорд щодо дронових ударів по Україні. За місяць росіяни випустили 6200 безпілотників.
Головні тези:
- У липні 2025 року російські сили випустили понад 6200 дронів на Україну, встановивши новий місячний рекорд.
- Дрони-камікадзе використовуються для посилення бойової ефективності та ускладнення української протиповітряної оборони.
- У липні також було зафіксовано сім ударних груп бомбардувальників дальньої авіації РФ, які випустили понад 70 ракет по Україні.
Росія продовжує тероризувати Україну дронами
Про це повідомляє Міноборони Британії в X.
Російські дрони-камікадзе продовжують використовуватися в поєднанні з ракетами з метою підвищення їхньої бойової ефективності та ускладнення дій української протиповітряної оборони.
У липні також було зафіксовано кілька щоденних рекордів використання дронів-камікадзе. При цьому значна кількість дронів-приманок використовувалася разом із безпілотниками, які мають боєголовки. Це стало звичною тактикою російських ударів по Україні.
Як зазначає розвідка, бомбардувальники дальньої авіації РФ зберегли оперативний темп, продовжуючи демонструвати боєздатність флоту після української операції "Павутина".
У липні було зафіксовано сім ударних груп бомбардувальників дальньої авіації, які випустили понад 70 ракет по Україні.
