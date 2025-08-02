Російські окупанти атакували дронами громаду на Сумщині — загинув підліток
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти атакували дронами громаду на Сумщині — загинув підліток

Сумська ОВА
дрон
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На Сумщині 2 серпня удар російського дрона забрав життя 12-річного хлопчика, ще один підліток постраждав.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували громаду на Сумщині, призвівши до загибелі 12-річного підлітка та поранення ще одного підлітка.
  • Трагедія сталася близько 14:30 години. Незабаром після удару дрона медики були викликані на місце події, однак 12-річний хлопчик помер до їх прибуття.

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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару, 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків.

Зазначається, що також постраждав 13-річний підліток — його госпіталізували з уламковими пораненнями. Нині лікарі борються за його здоров’я.

Обставини трагедії встановлюються.

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