Російські окупанти атакували дронами громаду на Сумщині — загинув підліток

На Сумщині 2 серпня удар російського дрона забрав життя 12-річного хлопчика, ще один підліток постраждав.
Головні тези:
- Російські дрони атакували громаду на Сумщині, призвівши до загибелі 12-річного підлітка та поранення ще одного підлітка.
- Трагедія сталася близько 14:30 години. Незабаром після удару дрона медики були викликані на місце події, однак 12-річний хлопчик помер до їх прибуття.
Росія вбила підлітка на Сумщині
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару, 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків.
Обставини трагедії встановлюються.
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