Российские оккупанты атаковали дронами громаду на Сумщине — погиб подросток
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты атаковали дронами громаду на Сумщине — погиб подросток

Сумская ОВА
дрон
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В Сумской области 2 августа удар российского дрона унес жизни 12-летнего мальчика, еще один подросток пострадал.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты произвели атаку дронами на громаду в Сумской области, унесшую жизнь 12-летнего мальчика и ранившую другого подростка.
  • Атака произошла около 14:30 часов, и медики не смогли спасти мальчика, который скончался на месте преступления.

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Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Около 14:30 враг атаковал Свескую общину. Пострадали два подростка, которые были рядом с местом удара, 12-летний мальчик скончался до приезда медиков.

Также пострадал 13-летний подросток — его госпитализировали с обломочными ранениями. В настоящее время врачи борются за его здоровье.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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