Российские оккупанты атаковали дронами громаду на Сумщине — погиб подросток

В Сумской области 2 августа удар российского дрона унес жизни 12-летнего мальчика, еще один подросток пострадал.
Главные тезисы
- Российские оккупанты произвели атаку дронами на громаду в Сумской области, унесшую жизнь 12-летнего мальчика и ранившую другого подростка.
- Атака произошла около 14:30 часов, и медики не смогли спасти мальчика, который скончался на месте преступления.
Россия убила подростка в Сумской области
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
Около 14:30 враг атаковал Свескую общину. Пострадали два подростка, которые были рядом с местом удара, 12-летний мальчик скончался до приезда медиков.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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