Россия атаковала Украину более 6 тыс дронов в июле — разведка Британии

Россия в июле 2025 года установила новый рекорд по дроновым ударам по Украине. В месяц россияне выпустили 6200 беспилотников.
Главные тезисы
- Россия в июле 2025 года выпустила более 6200 дронов в Украине, что стало новым месячным рекордом.
- Дроны-камикадзе и ракеты применяются для повышения боевой эффективности и осложнения защиты украинских воздушных сил.
- Оперативный темп демонстрирование российских бомбардировщиков дальней авиации подтверждает их боеспособность после украинской операции “Паутина”.
Россия продолжает терроризировать Украину дронами
Об этом сообщает Минобороны Британии в X.
Российские дроны-камикадзе продолжают использоваться в сочетании с ракетами с целью повышения их боевой эффективности и усложнения действий украинской противовоздушной обороны.
В июле также было зафиксировано несколько ежедневных рекордов использования дронов-камикадзе. При этом значительное количество дронов-приманок использовалось вместе с беспилотниками, имеющими боеголовки. Это стало обычной тактикой российских ударов по Украине.
Как отмечает разведка, бомбардировщики дальней авиации РФ сохранили оперативный темп, продолжая демонстрировать боеспособность флота после украинской операции "Паутина".
В июле было зафиксировано семь ударных групп бомбардировщиков дальней авиации, выпустивших более 70 ракет по Украине.
