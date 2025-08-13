Россия атаковала Украину более 6 тыс дронов в июле — разведка Британии

Россия в июле 2025 года установила новый рекорд по дроновым ударам по Украине. В месяц россияне выпустили 6200 беспилотников.

Россия продолжает терроризировать Украину дронами

Об этом сообщает Минобороны Британии в X.

В июле 2025 года Россия запустила против Украины примерно 6200 беспилотных летательных аппаратов, что является новым месячным рекордом, который превысил около 5600 запущенных (дронов — ред.) в июне 2025 года. Поделиться

Российские дроны-камикадзе продолжают использоваться в сочетании с ракетами с целью повышения их боевой эффективности и усложнения действий украинской противовоздушной обороны.

В июле также было зафиксировано несколько ежедневных рекордов использования дронов-камикадзе. При этом значительное количество дронов-приманок использовалось вместе с беспилотниками, имеющими боеголовки. Это стало обычной тактикой российских ударов по Украине.

Отчет разведки Британии

Как отмечает разведка, бомбардировщики дальней авиации РФ сохранили оперативный темп, продолжая демонстрировать боеспособность флота после украинской операции "Паутина".