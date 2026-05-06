Росія атакувала Запорізьку область КАБами і дронами — є загибла та поранені

Увечері 6 травня російська авіація бомбила Жоті Кручі у Запорізькій області. Також під атакою дронів РФ був Вільнянськ. Наразі відомо про одну загиблу.
Головні тези:
- Російська авіація здійснила атаку на Запорізьку область ввечері 6 травня.
- Під час атаки були застосовані керовані авіабомби та дрони, що призвело до загибелі однієї людини та поранення двох інших.
Росія вбила жінку у Запорізькій області
Одна людина загинула, дві — поранені: ворог атакував Запорізькій район, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Керованою авіабомбою росіяни ударили по Жовтій Кручі. Зруйнований приватний будинок загинула 87-річна жінка.
Ворожий безпілотник зруйнував приватний будинок у Вільнянську.
Внаслідок удару поранені жінки 21 та 81 років. Їм надана необхідна медична допомога.
