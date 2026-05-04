Російські дрони поцілили по храму та ринку Вільнянська — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони поцілили по храму та ринку Вільнянська — є загиблі та поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Вільнянськ
Read in English

Росія атакувала Вільнянськ дронами удень 4 травня. Двоє загиблих та четверо травмованих внаслідок ворожого удару по Вільнянську.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували Вільнянськ, поціливши по ринку та храму.
  • У результаті атаки загинули двоє людей, а четверо отримали поранення.
  • Зроблені пошкодження спричинили виникнення пожеж, які успішно ліквідовані.

Росія вбила двох людей у Вільнянську

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували місто БпЛА. Поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані.

На жаль, загинуло подружжя: 51-річний чоловік та 62-річна жінка.

Їхній 31-річний син дістав поранень нижніх кінцівок. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Також постраждали ще три жінки: 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіаудар РФ по Запорізькій області. Кількість загиблих і поранених зросла
Іван Федоров / Запорізька ОВА
авіаудар
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів по Запорізькій області — є поранені
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запорізька область
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Троє людей загинули у Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу
ДСНС України
Запорізька область

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?