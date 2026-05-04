Російські дрони поцілили по храму та ринку Вільнянська — є загиблі та поранені

Росія атакувала Вільнянськ дронами удень 4 травня. Двоє загиблих та четверо травмованих внаслідок ворожого удару по Вільнянську.
Головні тези:
- Російські дрони атакували Вільнянськ, поціливши по ринку та храму.
- У результаті атаки загинули двоє людей, а четверо отримали поранення.
- Зроблені пошкодження спричинили виникнення пожеж, які успішно ліквідовані.
Росія вбила двох людей у Вільнянську
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На жаль, загинуло подружжя: 51-річний чоловік та 62-річна жінка.
Їхній 31-річний син дістав поранень нижніх кінцівок. Нині він перебуває під наглядом лікарів.
Також постраждали ще три жінки: 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу.
