Российские дроны попали по храму и рынку Вольнянска — есть погибшие и раненые

Россия атаковала Вольнянск дронами днем 4 мая. Двое погибших и четверо травмированных в результате вражеского удара по Вольнянску.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Россияне атаковали город БпЛА. Попали по территории рынка и храма. Разрушены павильоны и повреждены близлежащие здания. На местах возникли уже ликвидированные пожары.

К сожалению, погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Их 31-летний сын получил ранения нижних конечностей. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Также пострадали еще три женщины: 32, 36 и 52 лет. Им оказывают медицинскую помощь.