Российские дроны попали по храму и рынку Вольнянска — есть погибшие и раненые

Россия атаковала Вольнянск дронами днем 4 мая. Двое погибших и четверо травмированных в результате вражеского удара по Вольнянску.
Главные тезисы
- Российские дроны совершили атаку на рынок и храм в Вольнянске, что привело к погибшим и раненым.
- Двое людей погибли, четверо были ранены в результате удара дронов, вызвав пожары, которые были успешно потушены.
Россия убила двух человек в Вольнянске
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
К сожалению, погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.
Их 31-летний сын получил ранения нижних конечностей. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Также пострадали еще три женщины: 32, 36 и 52 лет. Им оказывают медицинскую помощь.
