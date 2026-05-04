Российские дроны попали по храму и рынку Вольнянска — есть погибшие и раненые
Россия атаковала Вольнянск дронами днем 4 мая. Двое погибших и четверо травмированных в результате вражеского удара по Вольнянску.

Россия убила двух человек в Вольнянске

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Россияне атаковали город БпЛА. Попали по территории рынка и храма. Разрушены павильоны и повреждены близлежащие здания. На местах возникли уже ликвидированные пожары.

К сожалению, погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Их 31-летний сын получил ранения нижних конечностей. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Также пострадали еще три женщины: 32, 36 и 52 лет. Им оказывают медицинскую помощь.

