Россия атаковала Запорожскую область КАБами и дронами — есть погибшая и раненые

Вечером 6 мая российская авиация бомбила Жоти Кручи в Запорожской области. Также под атакой дронов РФ был Вольнянск. Пока известно об одной погибшей.
Главные тезисы
- Вечером 6 мая Россия атаковала Желтую Кручу и Вольнянск в Запорожской области, используя управляемые авиабомбы и дроны.
- Один человек погиб и два других были ранены в результате атаки, разрушены частные дома.
Россия убила женщину в Запорожской области
Один человек погиб, два ранены: враг атаковал Запорожский район, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Управляемой авиабомбой россияне ударили по Желтой Круче. Разрушенный частный дом погибла 87-летняя женщина.
Вражеский беспилотник разрушил частный дом в Вольнянске.
В результате удара ранены женщины 21 и 81 лет. Им оказана необходимая медицинская помощь.
