Росія бомбила Краматорськ — 10 людей отримали поранення
Росія бомбила Краматорськ — 10 людей отримали поранення

Джерело:  Прокуратура Донецької області

Російська армія вранці 11 квітня завдала бомбового удару по центру Краматорська, поранені 10 людей.

Головні тези:

  • Російська авіація здійснила бомбардування по місту Краматорську, результатом якого стали поранення 10 мирних мешканців.
  • Чотири ФАБ-250 були скинуті на центр міста, призводячи до серйозних руйнацій багатоповерхівок та інфраструктури.

Авіація РФ скинула 4 ФАБи на Краматорськ: є поранені

Війська РФ завдали по Краматорську удару ФАБ-250 з модулем УМПК.

Отримали мінно-вибухові, черепно-мозкову травми та осколкові поранення четверо жінок віком 29, 31, 43, 47 років і чоловіки віком 38, 47, 56, 61, 64 та 89 років.

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Пошкоджені багатоквартирні будинки та автотранспорт.

Остаточні наслідки атаки на місто встановлюються.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як зазначив начальник Краматорської міської військоої адмінстрації Олександр Гончаренко, російські війська о 09:45 скинули чотири ФАБ-250 на центр Краматорська.

Пошкоджені 17 багатоповерхівок та цивільна інфраструктура.

