Росія бомбила Краматорськ — 10 людей отримали поранення

Російська армія вранці 11 квітня завдала бомбового удару по центру Краматорська, поранені 10 людей.
Головні тези:
- Російська авіація здійснила бомбардування по місту Краматорську, результатом якого стали поранення 10 мирних мешканців.
- Чотири ФАБ-250 були скинуті на центр міста, призводячи до серйозних руйнацій багатоповерхівок та інфраструктури.
Війська РФ завдали по Краматорську удару ФАБ-250 з модулем УМПК.
Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
Пошкоджені багатоквартирні будинки та автотранспорт.
Остаточні наслідки атаки на місто встановлюються.
Як зазначив начальник Краматорської міської військоої адмінстрації Олександр Гончаренко, російські війська о 09:45 скинули чотири ФАБ-250 на центр Краматорська.
Пошкоджені 17 багатоповерхівок та цивільна інфраструктура.
