Россия бомбила Краматорск — 10 человек получили ранения

Российская армия утром 11 апреля нанесла бомбовый удар по центру Краматорска, ранены 10 человек.
Главные тезисы
- Российская армия осуществила бомбардировку по городу Краматорску, попав в центр города и нанеся серьезные разрушения многоэтажек и инфраструктуры.
- В результате атаки 10 мирных жителей получили ранения, среди пострадавших - четыре женщины и шесть мужчин в разном возрасте.
Авиация РФ сбросила 4 ФАБа на Краматорск: есть раненые
Войска РФ нанесли по Краматорскому удару ФАБ-250 с модулем УМПК.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Повреждены многоквартирные дома и автотранспорт.
Окончательные последствия атаки на город устанавливаются.
Как отметил начальник Краматорской городской военной админстрации Александр Гончаренко, российские войска в 09:45 сбросили четыре ФАБ-250 на центр Краматорска.
Повреждены 17 многоэтажек и гражданская инфраструктура.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-