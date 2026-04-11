Россия бомбила Краматорск — 10 человек получили ранения
Источник:  Прокуратура Донецкой области

Российская армия утром 11 апреля нанесла бомбовый удар по центру Краматорска, ранены 10 человек.

Главные тезисы

  • Российская армия осуществила бомбардировку по городу Краматорску, попав в центр города и нанеся серьезные разрушения многоэтажек и инфраструктуры.
  • В результате атаки 10 мирных жителей получили ранения, среди пострадавших - четыре женщины и шесть мужчин в разном возрасте.

Авиация РФ сбросила 4 ФАБа на Краматорск: есть раненые

Войска РФ нанесли по Краматорскому удару ФАБ-250 с модулем УМПК.

Получили минно-взрывную, черепно-мозговую травмы и осколочные ранения четверо женщин в возрасте 29, 31, 43, 47 лет и мужчины в возрасте 38, 47, 56, 61, 64 и 89 лет.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Повреждены многоквартирные дома и автотранспорт.

Окончательные последствия атаки на город устанавливаются.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как отметил начальник Краматорской городской военной админстрации Александр Гончаренко, российские войска в 09:45 сбросили четыре ФАБ-250 на центр Краматорска.

Повреждены 17 многоэтажек и гражданская инфраструктура.

Больше по теме

Российские оккупанты убили 3 гражданских в Краматорске
Офис Генерального прокурора
Россияне убили троих беззащитных украинцев
Авиаудар РФ по Краматорску — погибли два человека, есть раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
Россия повторно бомбила Краматорск ФАБами — 4 человека погибли
Краматорский горсовет
Краматорск

