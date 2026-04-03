Россия повторно бомбила Краматорск ФАБами — 4 человека погибли

Сегодня вечером Краматорск подвергся повторному авиаудару РФ — четыре ФАБ-250. По предварительной информации, убиты 4 человека, ранены.
Главные тезисы
- Российские ВВС совершили повторную бомбардировку Краматорска ФАБами, приведшую к гибели 4 человек и ранению многих других.
- Среди погибших есть подросток 16 лет и трое взрослых жителей города, пострадавшие получают помощь.
Россия бомбила Краматорск второй раз: 4 погибших
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Повреждены по меньшей мере 2 админздания и многочисленные дома. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.
Позже стало известно, что число жертв возросло до четырех: подросток 16 лет, женщины 1957 и 1980 г.р., и мужчина 1954 г.р.
