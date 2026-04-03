Россия повторно бомбила Краматорск ФАБами — 4 человека погибли
Сегодня вечером Краматорск подвергся повторному авиаудару РФ — четыре ФАБ-250. По предварительной информации, убиты 4 человека, ранены.

Главные тезисы

  • Российские ВВС совершили повторную бомбардировку Краматорска ФАБами, приведшую к гибели 4 человек и ранению многих других.
  • Среди погибших есть подросток 16 лет и трое взрослых жителей города, пострадавшие получают помощь.

Россия бомбила Краматорск второй раз: 4 погибших

Россияне снова атаковали город авиабомбами уже вечером. Среди раненых — 16-летний подросток.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены по меньшей мере 2 админздания и многочисленные дома. Окончательные последствия обстрела устанавливаем.

Россияне уничтожают все, до чего только могут дотянуться. Каждое их преступление тщательно документируем. За все будут отвечать!

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Позже стало известно, что число жертв возросло до четырех: подросток 16 лет, женщины 1957 и 1980 г.р., и мужчина 1954 г.р.

РФ ударила по Харькову и Краматорску — погиб мужчина, 10 гражданских пострадали
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Атаки России на Харьков и Краматорск — какие последствия
Российские оккупанты убили 3 гражданских в Краматорске
Офис Генерального прокурора
Россияне убили троих беззащитных украинцев
Авиаудар РФ по Краматорску — погибли два человека, есть раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
