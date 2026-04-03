Росія повторно бомбила Краматорськ ФАБами — чотири людини загинули
Категорія
Україна
Дата публікації

Краматорська міська рада
Краматорськ
Read in English

Сьогодні ввечері Краматорськ зазнав повторного авіаудару РФ — чотири ФАБ-250. За попередньою інформацією, вбито 4 людей, є поранені.

Головні тези:

  • Росія повторно бомбила Краматорськ ФАБами, що призвело до загибелі 4 людей та численних поранень.
  • Серед жертв бомбардування є підліток 16-ти років та троє дорослих людей різного віку.

Росія бомбила Краматорськ вдруге: 4 загиблих

Росіяни знову атакували місто авіабомбами вже ввечері. Серед поранених — 16-річний підліток.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено щонайменше 2 адмінбудівлі та численні будинки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

Росіяни нищать все, до чого тільки можуть дотягнутися. Кожен їхній злочин ретельно документуємо. За все будуть відповідати!

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох: підліток 16-ти років, жінки 1957 та 1980 р.н, та чоловік 1954 р.н.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
швидка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Краматорськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?