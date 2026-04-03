Росія повторно бомбила Краматорськ ФАБами — чотири людини загинули

Сьогодні ввечері Краматорськ зазнав повторного авіаудару РФ — чотири ФАБ-250. За попередньою інформацією, вбито 4 людей, є поранені.
Головні тези:
- Росія повторно бомбила Краматорськ ФАБами, що призвело до загибелі 4 людей та численних поранень.
- Серед жертв бомбардування є підліток 16-ти років та троє дорослих людей різного віку.
Росія бомбила Краматорськ вдруге: 4 загиблих
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено щонайменше 2 адмінбудівлі та численні будинки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.
Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох: підліток 16-ти років, жінки 1957 та 1980 р.н, та чоловік 1954 р.н.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-